أوكرانيا تتقدّم شرقًا.. وتكشف عن "فداحة" خسائر روسيا في الجنوب

أعلن مسؤولون عسكريون كبار أنّ أوكرانيا تواصل حملتها الشاقة لاستعادة الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

إذ تشير الروايات الأوكرانية إلى اندلاع قتال عنيف في أجزاء كثيرة من الجبهة الشرقية، لكن لم يحدث تقدم كبير آخر في الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها أوكرانيا العام المنصرم، فإنّ تقدمها تباطأ في استعادة الأراضي في الشمال الشرقي.

ورفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون انتقادات الغرب بأن الهجوم المضاد بطيء للغاية وأعاقته أخطاء استراتيجية، مثل وضع القوات في الأماكن الخطأ.

بالمقابل، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها تمكنت من التصدي لثماني هجمات في الشرق بمناطق تتنازع السيطرة عليها مع القوات الأوكرانية جنوبي باخموت.

بينما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية تحقق مكاسب حول ثلاث قرى جنوب باخموت منها أندرييفكا.

وكتبت عبر تطبيق تيليغرام “أحرزنا تقدمًا هناك”.

وفي البداية أفادت ماليار بأن أندرييفكا أصبحت تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها أوضحت فيما بعد أنّ القتال لا يزال يدور حول القرية، قبل أن يعلن الجيش السيطرة عليها.

وفرضت القوات الروسية سيطرتها على باخموت في مايو/ أيار الماضي بعد معارك دامية استمرت لأشهر، ومنذ ذلك الحين تخترق القوات الأوكرانية المواقع الروسية لا سيما جنوب باخموت.

ولم تذكر ماليار بلدتي أفديفكا ومارينكا الواقعتين جنوبًا في منطقة دونيتسك غداة قولها إن المدينتين تتعرضان لهجمات روسية عنيفة.

وعلى الجبهة الجنوبية، حيث ركزت القوات الأوكرانية على السيطرة على مجموعات من القرى في تقدمها نحو بحر آزوف، قالت ماليار إن القوات الروسية تكبدت “خسائر فادحة” في الهجمات على بلدات رئيسية.

وأضافت أن الخسائر البشرية الروسية “أضعفت قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم”.

ويهدف التوجه جنوبًا إلى تقسيم الجسر البري الذي أنشأته القوات الروسية بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ومناطق تسيطر عليها في الشرق، والتي اتسعت رقعتها بعد غزوها الشامل الذي بدأ في فبراير/ شباط العام الماضي.

وشدد أولكسندر شتوبون، المتحدث باسم القوات على الجبهة الجنوبية، على فداحة خسائر روسيا خلال محاولاتها استعادة المواقع المفقودة.

وقال للتلفزيون الأوكراني: “العدو فقد 15 دبابة و12 عربة مدرعة، نتيجة لمحاولاته استعادة بعض المواقع المفقودة على الأقل في اتجاه تافريا (جنوبًا) خلال اليومين الماضيين”.

وقدر الخسائر البشرية الروسية بما يصل إلى 665 خلال اليومين الماضيين.