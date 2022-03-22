الثلاثاء 19 شعبان 1443 ﻫ - 22 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تتهم الجيش الروسي باختطاف 3 اسرائيليين

منذ ساعة واحدة
القوات الروسية

القوات الروسية

A A A
طباعة المقال

تقترب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من شهرها الأول، وسط تصعيد بين الطرفين. اذ ان الجيش الروسي يتابع هجماته على مختلف المدن الأوكرانية، فيما تواصل القوات الاوكرانية مقاومتها .

في آخر التطورات، اتهمت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، القوات الروسية بـ “اختطاف” ثلاثة إسرائيليين في مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا بعد احتلالها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الأوكرانية، في وقت لاحق، إطلاق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز.

وفي منشور على فيسبوك، قالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: “اختطف المحتلون الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك”.

ووصف ميخائيل كوموك بأنه “ناشر” وصاحب شركة، لكن السلطات الأوكرانية لم تعط أي تفاصيل أخرى.

في السياق، أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الى ان وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن ثلاثة مواطنين إسرائيليين من أصل أوكراني، اعتقلوا على ايدي جنود روس، الاثنين، ثم أطلق سراحهم بعد ساعات قليلة.

وأضاف أن الجنود الروس الذين اعتقلوا عائلة كوموك في مليتوبول، قالوا لتاتيانا كوموك، “لقد جئنا من روسيا لتحرير الأوكرانيين من النازيين”؛ فردت عليهم بالقول ” ابحث في غوغل ما هم النازيون الحقيقيون”.

وقال، ميخائيل برودسكي، سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، لـ”تايمز أوف إسرائيل إن “وزارة الخارجية على دراية كاملة بالوضع وتعمل على حله”.

وتكثف روسيا عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين أن “الروس نفذوا أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الـ24 الماضية وكثف الأوكرانيون أيضا وتيرة طلعاتهم الجوية” بدون تحديد عددها وهي أقل بكثير من تلك التي ينفذها سلاح الجو الروسي.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

العلمان الروسي والياباني
بعد العقوبات عليها.. موسكو تنسحب من محادثات السلام مع اليابان
السويد.. مقتل امرأتين في هجوم مسلّح
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن قلقة.. رصدنا زيادة في نشاط البحرية الروسية في البحر الأسود

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022
راوتر
اليكم أفضل الحيل لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء
الدولار
تزامناً مع إضراب المصارف.. الدولار الأسود يحلّق