أوكرانيا تتهم الروس بالسعي لإنشاء جمهورية "زائفة" في خيرسون

بعدما أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك في اقليم دونباس انفصالهما عام 2015، اتخذت روسيا هاتين المنطقتين ذريعة لدخولها الى اوكرانيا وغزوها، متهمةً اياها بقمع المواطنين الذين يؤيدون روسيا هناك. تتهم أوكرنيا اليوم موسكو، بأنها تسعى الى انشاء جمهورية مستقلة في مدين خيرسون من خلال استفتاء، على غرار ما فعلت في شبه جزيرة القرم.

اذ أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر الى انه”بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون.

في السياق، اتهم مسؤولون أوكرانيون، روسيا، السبت، بالسعي لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم والتي سيطرت عليها في 3 آذار/

ويشير حديث كوليبا إلى الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، والذي اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.

وأضاف: “بالنظر إلى حقيقة غياب أي دعم شعبي، سيكون ذلك مهزلة كاملة”، داعيا إلى فرض “عقوبات صارمة” على روسيا إذا حصل ذلك، مؤكدا أن “خيرسون أوكرانية وستظل دائما”.

بدورها، قالت الممثلة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا عبر تطبيق تلغرام: “حاليا، يدعو الغزاة نواب المجلس الإقليمي ليعرضوا عليهم التعاون وإنشاء جمهورية مستقلة”.

وخيرسون أول مدينة كبيرة احتلتها القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 شباط.