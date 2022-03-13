أوكرانيا تتهم القوات الروسية بتدمير 7 مستشفيات منذ بداية الحرب

آثار دمار الحرب في أوكراينا

اتهمت وزارة الصحة الأوكرانية، القوات الروسية بتدمير 7 مستشفيات منذ بداية الحرب على أوكرانيا، فيما لا تزال جميع مرافق الرعاية الصحية في البلاد تعمل على الرغم من الخسائر.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت أن القصف الروسي استهدف تسع منشآت صحية في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مستشفى الولادة في ماريوبول، المدينة المحاصرة على بحر آزوف.

ووثقت الصحيفة الأميركية الحوادث التسعة بعد أن حللت أكثر من 500 مقطع فيديو وصورة وراجعت تصريحات المسؤولين الأوكرانيين وتحدثت إلى شهود عياد وموظفي تلك المراكز الصحية.

وقال مسؤولون إن ثلاثة من الحوادث التي استهدفت المنشآت الصحية أوقعت قتلى، بينما ثلاثة حوادث أخرى استهدفت منشآت صحية خاصة بالنساء والأطفال.

في واحدة من أكثر الحوادث دموية، أطلقت القوات الروسية صاروخا بالستيا يحمل ذخيرة عنقودية، أصاب المستشفى المركزي في بلدة فوهليدار الواقعة بمنطقة دونيتسك الانفصالية يوم 24 فبراير، وفقا لمقاطع تم الحصول عليها وتحليلها في تقرير “هيومن رايتس ووتش”.

وأصابت الذخيرة خارج المستشفى مباشرة، فقتلت أربعة وأصابت 10 مدنيين، ستة منهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسون سترازيوسو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن “المستشفيات والمنشآت الطبية يحميها القانون الإنساني الدولي”.

وكان مستشفى للولادة في ماريوبول تعرض للقصف الروسي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 17 وذلك يوم 9 مارس.

وبالإضافة إلى الضربات التي وقعت في فوهليدار وماريوبول، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد هجوم على مستشفى للعناية المركزة في فاسيليفكا، وفقا للمسؤولين.

وأفادت القناة الرسمية للإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريزهجيا على تليغرام أن مرفقا طبيا بمدينة فاسيليفكا جنوب شرق البلاد تعرض للقصف بصواريخ روسية في الأول من مارس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

في 27 فبراير، قصف الروس مبنى قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى في فولنوفاكا، وهي مدينة صغيرة fمنطقة دونيتسك الانفصالية، وفقا لقناة تابعة للبرلمان الأوكراني على تليغرام.