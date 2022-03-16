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أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب.. ومدعي الجنائية الدولية بكييف

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 6:01 مساءً
آثار القصف الروسي في أوكرانيا

آثار القصف الروسي في أوكرانيا

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طالبت أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في المجازر المرتكبة من قبل روسيا خلال الحرب التي تشنها القوات الروسية.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بمحاكمة قادة روسيا “بتهم ارتكاب جرائم حرب” في أوكرانيا.

يأتي هذا بينما زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا، حيث أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة، الأربعاء.

وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً على “تويتر”، أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو.

وقال خان: “اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين”.

وقد أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها من “تداعيات استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا”.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن المرافق والطواقم الصحية في أوكرانيا تتعرض لهجمات بوتيرة غير مسبوقة.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحافيين: “لم نشهد على المستوى العالمي.. هذه الوتيرة من الهجمات على منشآت الرعاية الصحية”، محذراً من “وصول هذه الأزمة إلى نقطة باتت معها منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية”.

ووثقت المنظمة وقوع 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف وطواقم صحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، قتل فيها 12 شخصاً وجرح 34 آخرون.

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