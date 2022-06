أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام شعارات النازية على معدّاتها

انتشرت على منصات التواصل صور تظهر معدات روسيا عليها الشعارات النازية “Z” .

وفي هذا الشأن، اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، روسيا، الاثنين، باستخدام اللافتات النازية “Z” على معداتها.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر قال: إن “المحتلين الروس” الذين يحملون اللافتات النازية ‘Z’، ويستخدمونها على معداتهم، معروفون لنا للغاية”.

وأضاف “في عام 1943، بجوار معسكر اعتقال زاكسينهاوزن (في أورانينبورغ بألمانيا) كانت هناك محطة Z، حيث تم ارتكاب المجازر، وإطلاق نار من الخلف، فضلا عن غرفة غاز، هذا هو العلم الروسي”.

🇷🇺occupiers with nazi marks.”Z”,which the 🇷🇺use on their technique,is quite well known. At 1943 near the conccamp Sachsenhausen was a station Z where mass murders were committed. It contained a special device for firing shots in the back,gas chamber.This is what it is-the 🇷🇺world pic.twitter.com/ZWGyGSQD0M

