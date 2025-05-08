الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار وتصفه "بالمسرحية الهزلية"

منذ 51 دقيقة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الخميس “إن روسيا انتهكت مرارا وقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة ثلاثة أيام”، بعد ساعات من بدء سريانه، ووصف المبادرة بأنها “مسرحية هزلية”، في حين اتهمت موسكو أيضا كييف بانتهاك الهدنة.

ومع ذلك تراجعت وتيرة القتال بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ في منتصف الليل، وتوقفت الهجمات التي هزت المدن الأوكرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت سابق من الأسبوع.

وقال سيبيا على منصة إكس “تأكد أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنه بوتين خلال العرض العسكري، مسرحية هزلية كما كان متوقعا”، في إشارة إلى الهدنة التي تتزامن مع عرض ستقيمه موسكو في الساحة الحمراء في التاسع من مايو أيار لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

واستطرد يقول “تواصل القوات الروسية هجماتها على خط الجبهة… من منتصف الليل وحتى الظهر، ارتكبت روسيا 734 انتهاكا لوقف إطلاق النار و63 عملية هجومية لا يزال 23 منها مستمرا”.

وأضاف أن كييف أبلغت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتصرفات روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن أوكرانيا شنت بدورها 488 هجوما على أهداف روسية وحاولت مرتين اختراق الحدود في منطقة كورسك.

ولم يرد أي طرف على التقارير الواردة من الطرف الآخر عن ساحة المعركة. ولم يتسن لرويترز التحقق منها أيضا.

وقال متحدث عسكري أوكراني إن روسيا واصلت هجماتها في عدة مناطق على الجبهة الشرقية. وذكر ممثلو الادعاء أن شخصين أصيبا وقُتلت امرأة (55 عاما) جراء إطلاق قنابل على منطقة سومي في الشمال.

وأفاد شهود من رويترز قرب جبهة القتال في شرق أوكرانيا اليوم بأنهم سمعوا دوي نحو ثماني عمليات إطلاق نيران مدفعية وأصوات ارتطام عن بعد. وأضافوا أن فرقة مداهمة روسية صغيرة حاولت التقدم، لكن طائرات مسيرة أوكرانية أوقفتها.

وذكر الشهود أن معدل العمليات في هذه المنطقة من الجبهة أقل كثيرا من الطبيعي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها لم ترصد أي صواريخ أو طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي الأوكراني حتى الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويحل وقف إطلاق النار مع إحياء روسيا الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إذ تستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعماء آخرين لحضور عرض عسكري في الساحة الحمراء غدا الجمعة.

وتحتفل أوكرانيا، مثل الغرب، بهذه الذكرى في الثامن من مايو أيار.

واحتفل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا اليوم من خلال السير، الذي لا يتكرر سوى نادرا، في وسط كييف لتحية الجنود الأوكرانيين.

ولم تظهر أي علامة على وجود أفراد أمن حوله في مقطع الفيديو الذي صوره وهو يسير بين المارة في الشارع الرئيسي بالمدينة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني: أمريكا تقود جهوداً دولية للتهدئة مع الهند
بوتين وشي
بوتين وشي يوقعان اتفاقاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة
شعار منظمة أوبك
مسح لـ"رويترز": انخفاض إنتاج أوبك من النفط في أبريل

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟