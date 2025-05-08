أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار وتصفه "بالمسرحية الهزلية"

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الخميس “إن روسيا انتهكت مرارا وقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة ثلاثة أيام”، بعد ساعات من بدء سريانه، ووصف المبادرة بأنها “مسرحية هزلية”، في حين اتهمت موسكو أيضا كييف بانتهاك الهدنة.

ومع ذلك تراجعت وتيرة القتال بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ في منتصف الليل، وتوقفت الهجمات التي هزت المدن الأوكرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت سابق من الأسبوع.

وقال سيبيا على منصة إكس “تأكد أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنه بوتين خلال العرض العسكري، مسرحية هزلية كما كان متوقعا”، في إشارة إلى الهدنة التي تتزامن مع عرض ستقيمه موسكو في الساحة الحمراء في التاسع من مايو أيار لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

واستطرد يقول “تواصل القوات الروسية هجماتها على خط الجبهة… من منتصف الليل وحتى الظهر، ارتكبت روسيا 734 انتهاكا لوقف إطلاق النار و63 عملية هجومية لا يزال 23 منها مستمرا”.

وأضاف أن كييف أبلغت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتصرفات روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن أوكرانيا شنت بدورها 488 هجوما على أهداف روسية وحاولت مرتين اختراق الحدود في منطقة كورسك.

ولم يرد أي طرف على التقارير الواردة من الطرف الآخر عن ساحة المعركة. ولم يتسن لرويترز التحقق منها أيضا.

وقال متحدث عسكري أوكراني إن روسيا واصلت هجماتها في عدة مناطق على الجبهة الشرقية. وذكر ممثلو الادعاء أن شخصين أصيبا وقُتلت امرأة (55 عاما) جراء إطلاق قنابل على منطقة سومي في الشمال.

وأفاد شهود من رويترز قرب جبهة القتال في شرق أوكرانيا اليوم بأنهم سمعوا دوي نحو ثماني عمليات إطلاق نيران مدفعية وأصوات ارتطام عن بعد. وأضافوا أن فرقة مداهمة روسية صغيرة حاولت التقدم، لكن طائرات مسيرة أوكرانية أوقفتها.

وذكر الشهود أن معدل العمليات في هذه المنطقة من الجبهة أقل كثيرا من الطبيعي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها لم ترصد أي صواريخ أو طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي الأوكراني حتى الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويحل وقف إطلاق النار مع إحياء روسيا الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إذ تستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعماء آخرين لحضور عرض عسكري في الساحة الحمراء غدا الجمعة.

وتحتفل أوكرانيا، مثل الغرب، بهذه الذكرى في الثامن من مايو أيار.

واحتفل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا اليوم من خلال السير، الذي لا يتكرر سوى نادرا، في وسط كييف لتحية الجنود الأوكرانيين.

ولم تظهر أي علامة على وجود أفراد أمن حوله في مقطع الفيديو الذي صوره وهو يسير بين المارة في الشارع الرئيسي بالمدينة.