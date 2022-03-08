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أوكرانيا تتهم روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول

8 - مارس - 2022
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 1:57 مساءً
اللاجئون الأوكران

اللاجئون الأوكران

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اتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت الممر الإنساني القريب من المدينة، وهو الطريق المخصص لإجلاء المدنيين العالقين في المدينة الساحلية المحاصرة من القوات الروسية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول، وتمنع عمليات الإجلاء رغم الاتفاقيات المتفق عليها عقب وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذكر متحدث باسم الخارجية الأوكرانية في تغريدة إن “ثماني شاحنات، و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زابروجيا (227 كلم غرب ماريوبول)”.

هدنة إنسانية

أعلنت السلطات الأوكرانية بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني قوله إن إجلاء المدنيين من مدينة سومي عبر الممرات الإنسانية سيبدأ اليوم.

في المقابل، أكد الانفصاليون في دونيتسك أن روسيا توفر مسارين لإجلاء سكان ماريوبول الساحلية على بحر آزوف اليوم.

بدورها نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إنها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات إنسانية من كييف وخاركيف وسومي وماريوبول وتشرنيهيف.

واتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أوكرانيا باستخدام كل السبل لمنع مغادرة المدنيين باتجاه بلاده.

وفي سياق متصل قال المندوب السامي للاجئين فيليبو غراندي إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة سيبلغ اليوم أو غدا مليوني شخص.

ووفقا لحرس الحدود البولندي اليوم الثلاثاء فإن نحو 1.2 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط منهم 141 ألف و500 أمس الاثنين.

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