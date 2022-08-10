أوكرانيا تتوعد بالرد على قصف روسي أوقع 13 قتيلا في "دنيبروبتروفسك"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن بلاده سترد على القصف الروسي لبلدة في الجنوب الشرقي وعليها بحث كيفية إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا لإنهاء الحرب سريعا.

وقالت أوكرانيا إن 13 شخصا قتلوا وأصيب عشرة عندما أطلقت روسيا صواريخ على مارهانيتس في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل “القوات المسلحة الأوكرانية ومخابراتنا ووكالات إنفاذ القانون لدينا لن تترك القصف الروسي اليوم لمنطقة دنيبروبتروفسك دون رد”.

وذكر أن الهجوم أكد ضرورة قيام الحلفاء بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أكثر فتكا.

وقال “كلما تكبد المحتلون المزيد من الخسائر، أسرعنا في تحرير أرضنا وضمان أمن أوكرانيا”.

وأدى الهجوم الليلي في دنيبروبتروفسك إلى مقتل 13 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة، في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي ينقل إليها المدنيون من دونباس الواقعة شرقا وتشكل مركز الهجوم الروسي.

وكتب، فالنتين ريزنيتشنيكوا، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تلغرام “أمضينا ليلة مروعة (…) من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض”. وأضاف “أتوسل إليكم أن تذهبوا إلى أماكن آمنة أثناء الإنذارات من غارات جوية (…) لا تدعوا الروس يقتلونكم”.

وقال الحاكم إن هذا الهجوم الروسي الذي نفذ براجمات صواريخ غراد استهدف بلدة مارغانيتس مقابل محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو، وقرية فيتشيتاراسيفكا.