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أوكرانيا تتوعد بشن هجمات على قواعد ومخازن عسكرية روسية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 3:12 مساءً
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال ميخائيلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر اليوم الخميس إن العالم يقر بحق بلده في الدفاع عن نفسه بشن هجمات على قواعد ومخازن عسكرية روسية. وأضاف “روسيا تهاجم وتقتل المدنيين. أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكافة السبل، بما في ذلك شن هجمات على مخازن وقواعد القتلة. العالم يقر بهذا الحق”.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تصفه بأنها عملية “عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إثر وصوله إلى بوروديانكا بضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال سيطرتهم على المنطقة في مارس/آذار الماضي، أن “أي حرب في القرن الـ21 عبثية”.

وقال غوتيريش الذي يقوم بأول زيارة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في 24 فبراير/شباط -أمام مبان مدمرة برفقة عسكريين ومسؤولين محليين- “أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الـ21، أي حرب غير مقبولة في القرن الـ21”.

ودعا غوتيريش روسيا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، قائلا “حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم هو من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات.. أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

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