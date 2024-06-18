أوكرانيا تتوعد بمواصلة استهداف المصافي رداً على التقدم الروسي

تبنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، 18 حزيران/يوينو، مسؤوليتها عن هجوم وصفته بأنه “ناجح” على مصفاة نفط روسية ليلاً بمسيّرات في آزوف بمنطقة روستوف (جنوب)، ما تسبب في حريق كبير، بحسب السلطات المحلية.

وقال فاسيلي غولوبيف، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا حيث يقع مقر العمليات الروسية في أوكرانيا: “اندلعت النيران في خزانات نفط في أزوف إثر هجوم بواسطة مسيّرات”. وقال عبر تليغرام إن “المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع ضحايا”.

عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، أرسل 208 من رجال الإطفاء و39 آلية وقطارا لفرق الإطفاء ينقل معدات مختلفة إلى المكان للسيطرة على الحريق على ما أوضح غولوبيف.

وأشاد مصدر من وزارة الدفاع الأوكرانية بالهجوم “الناجح”. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “اندلعت حرائق قوية في المنشآت النفطية”.

وتابع المصدر الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته: “سيواصل جهاز الأمن الأوكراني فرض “عقوبات بالمسيّرات” ضد المجمع النفطي الروسي وإضعاف قدرات العدو الاقتصادية”.

في المجمل، شنت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة “أكثر من 20 هجوماً ناجحاً ضد منشآت نفط روسية في مناطق مختلفة”، وفق نفس المصدر.

وكانت كييف هددت بنقل القتال إلى داخل الأراضي الروسية رداً على قصف موسكو المتواصل لمناطقها.

وعلى الأرض، أكد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن القوات الروسية “تستمر بمحاولة” التوغل في محيط تشاسيف يار التي تشكل هدفاً لها في منطقة دونيتسك الشرقية.

ومن شأن السيطرة على هذه المدينة السماح للقوات الروسية بتسريع تقدمها لاحقاً باتجاه منطقة دونباس.

كما قال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض، ليل الاثنين الثلاثاء، عشر مسيّرات متفجرة من صنع إيراني.

إلى الجنوب، تتقدم القوات الروسية أيضاً نحو بوكروفسك، حيث تقترب من طريق رئيسي، ما قد يعقد بشكل كبير إمدادات الجيش الأوكراني في المنطقة.

لكن جندياً أوكرانيا يبلغ من العمر 24 عاماً عرّف عن نفسه باسم “ديكيي” أكد خلال مقابلة أجريت معه في ساحة تدريب في المنطقة أن “الطريق لن يكون بالتأكيد مغلقاً أمام الجنود”. ووفقاً له، حتى لو تقدمت القوات الروسية أكثر نحو هذا المحور المهم، فإن المهندسين العسكريين يمكنهم إنشاء طرق إضافية جديدة. وأشار إلى أنه “طالما أن الظروف الجوية جيدة، فهناك طرق في كل مكان”.

اتهامات بقطع رأس جندي

على صعيد متصل، اتهمت كييف، الثلاثاء، القوات الروسية بقطع رأس جندي أوكراني في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي “أثناء إجراء استطلاع جوي في أحد المواقع القتالية في منطقة دونيتسك، اكتشف الجيش الأوكراني مركبة مدرعة تالفة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. وكانت تحتوي على رأس مقطوع لمدافع أوكراني”.

كما أعلنت النيابة العامة في منطقة دونيتسك، الثلاثاء، أنه تم الحكم على رجل أوكراني بالسجن 15 عاماً لنقله معلومات عسكرية حساسة إلى القوات الروسية.

وأضافت أنه كشف في مايو من العام الماضي عن مواقع انتشار للقوات الأوكرانية وتحركات المدفعية في المنطقة عبر تطبيق المراسلة تليغرام.