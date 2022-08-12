الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تتوعد موسكو بقصف خطوط الإمداد جنوب البلاد

منذ دقيقتين
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأوكراني إن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسيا بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب الجمعة، مضيفا أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في هذه المنطقة المحتلة.

وأضاف الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا روسيا في المستودع بقرية فيسيله التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

ولم يصدر تعليق إلى الآن من السلطات الروسية على التقرير الخاص بالهجوم في إقليم خيرسون أو المدى المزعوم لقوة النيران الأوكرانية. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن جميع طرق الإمداد الروسية في الجنوب تقريبا تحت “سيطرة النيران” وهو ما يعني أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى متى ما أرادت ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السيول والفيضانات تهدم مئات المنازل شمالي السودان
فيديو مروع.. سيول هائلة تدمر مئات المنازل شمالي السودان
الرئيسان الأميركي والصيني
هل نشهد لقاءً قريباً بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟
الشرطة الأمريكية
طعنة في العنق.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادثة "سلمان رشدي"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟