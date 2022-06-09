أوكرانيا تتوقع جني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى أوروبا

قالت مسؤولة بوزارة الكهرباء الأوكرانية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا تأمل بجني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام بعد حصولها على حق تصدير الطاقة إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.

وبعد انفصالها عن شبكة كهرباء روسيا وروسيا البيضاء، قدمت أوكرانيا طلبا في مارس آذار للانضمام إلى منظومة الطاقة الأوروبية في أقرب وقت ممكن وحصلت أمس الثلاثاء على حق تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وقالت لانا زيركال مستشارة وزير الطاقة الأوكراني في مقابلة تلفزيونية إن كل الخطوط الأوكرانية المطلوبة جاهزة لتصدير الكهرباء إلى رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وأضافت قائلة “بحلول نهاية العام، في ظل الظروف العادية، سيكون بمقدورنا جني حوالي 1.5 مليار يورو”، مضيفة أن منظومة الكهرباء في أوكرانيا تعمل في توافق مع منظومة الاتحاد الأوروبي.