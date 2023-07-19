أوكرانيا تتّهم روسيا باستهداف الحبوب "عمدًا".. وتتبنّى "عمليّة ناجحة" في القرم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا تستهدف عمدًا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا.

من جهتها، أكدت روسيا أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة، وإن كانت هناك نتائج ملموسة، فإننا سنستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقًا”.

ميدانيًا، أكدت سلطات القرم، اليوم الأربعاء، استمرار الانفجارات بميدان التدريب العسكري المحترق في شبه الجزيرة.

وفي وقت سابق، قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، إن حريقًا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام أنّ الحريق أدى إلى إغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.

ولاحقًا أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أنه من المتوقع إجلاء حوالي ألفي شخص في منطقة كيروفسكي من جراء نشوب حريق في قاعدة عسكرية.

وقال أكسيونوف عبر قناته على “تليغرام”: “يخطط لإجلاء سكان أربع بلدات مؤقتا، أي أكثر من ألفي شخص من البلدات المجاورة للقاعدة في منطقة كيروفسكي، وتعمل جميع الهيئات المختصة في المكان”.

إلى ذلك، قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على “تليغرام”، إنه سيتم إجلاء سكان أربعة بلدات، لمدة 24 ساعة تقريبًا، من جراء الحريق الذي نشب في قاعدة عسكرية في شبه الجزيرة .

“عملية ناجحة“

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية القرم، أنّ مركزين مؤقتين للإقامة يستقبلان السكان الذين تم إجلائهم من جراء الحريق.

وأكدت أوكرانيا الأربعاء شن “عملية ناجحة” بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف “شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.