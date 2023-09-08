أوكرانيا تجمد 80 مليون دولار من أصول رجل الأعمال "كولومويسكي"

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا جمدت (الجمعة 8-9-2023) أصولا لقطب الأعمال إيهور كولومويسكي تزيد على 80 مليون دولار لمدة 48 ساعة ضمن تحقيق في اختلاس.

وصدر أمر باحتجاز كولومويسكي، أحد أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا، الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعه بغسل أموال، وذكرت وسائل إعلام أنه ينظر إليه على أنه مشتبه به في قضية اختلاس.

ولم يرد محاميو كولومويسكي بعد على طلبات للتعليق على مصادرة الأصول أو التحقيق معه في قضية الاختلاس. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.

وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه جمد أصولا تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات هريفنيا بالإضافة إلى نحو ألف عقار وأكثر من 1600 مركبة للمالك السابق لبريفات بنك الذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تطهير للنظام المصرفي الأوكراني.

ولم يذكر المكتب في بيانه اسم كولومويسكي. وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تحاول فيه كييف الإشارة إلى التقدم الذي تحرزه في قمع الفساد في زمن الحرب، وهو إحدى الخطوات المهمة لتنعش آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.