الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تحدد ضمانات ما بعد الحرب.. وروسيا تحذر من "حرب عالمية ثالثة"

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأوكراني وقائد الجيش فاليري زالوجني

الرئيس الأوكراني وقائد الجيش فاليري زالوجني

A A A
طباعة المقال

حددت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، الضمانات الأمنية التي تعتبرها ضرورية للبلاد بمجرد انتهاء حربها مع روسيا.

وتنص الخطة التي وضعها رئيس الإدارة الرئاسية أندريه يرماك، والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوج راسموسن، في كييف، على ما يحتاج إليه الجيش الأوكراني من المعدات والتدريب من حلفائه الغربيين لضمان قدرته على الدفاع عن سيادته في المستقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتقترح الخطة أن تضمن العديد من الدول الأوروبية، فضلا عن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وتركيا، أمن أوكرانيا، وأن تواصل أوكرانيا جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي حين قالت أوكرانيا لدى بداية الغزو الروسي إنها مستعدة للتخلي عن هدفها المنصوص عليه دستوريا المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل وقف إطلاق النار، تقول كييف الآن إنها مهتمة حصرا بالعضوية الكاملة بدلا من ضمانات أمنية أكثر تحررا.

من ناحية أخرى، حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الذي أصبح واحدا من أكثر السياسيين المؤيدين للحرب في روسيا، من أن مقترحات أوكرانيا ستؤدي إلى “حرب عالمية ثالثة”.

وكتب مدفيديف على “تليغرام” أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سيلزم الدول الأعضاء الأخرى بالدفاع عن أوكرانيا، مضيفا أنه إذا كان الحلف يأمل في إضعاف روسيا بهذه الطريقة، فإنهم سيرون “الأرض تحترق ويذوب الأسمنت”.

    المزيد من أخبار العالم

    صندوق النقد الدولي
    الصين المتهم الأول.. النقد الدولي يحذر "انفجار الديون"
    النفط
    انخفاض أسعار النفط على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية
    جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن: الأوكرانيين حققوا تقدما كبيرا في الحرب ضد روسيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!
    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    مونديال قطر
    الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر