أوكرانيا تحذر: الحرب قد توقف صادرات المحاصيل

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليه أوستينكو، اليوم السبت، إن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب الغزو الروسي.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام”.

وتابع: “لكن إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل”.

وأضاف، أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

وأوقفت أوكرانيا في وقت سابق، الأحد، تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الحرب الروسية. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

وسجلت أسعار الغذاء على مستوى العالم ارتفاعا قياسيا في فبراير الماضي، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، إن أسعار الغذاء عالميا، قفزت بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

هدد العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا الإمدادات الغذائية وسبل العيش في أوروبا وإفريقيا وآسيا لمن يعتمدون على الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة في منطقة البحر الأسود، المعروفة باسم “سلة خبز العالم”.

ومع احتدام المعارك، اضطر المزارعون الأوكرانيون إلى إهمال حقولهم، حيث يفر الملايين أو يقاتلون أو يحاولون البقاء على قيد الحياة.

وتم إغلاق الموانئ التي تصدر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء العالم لتحويلها إلى خبز ومعكرونة وعلف للحيوانات.

وتسود مخاوف من أن روسيا، وهي بدورها قوة زراعية كبرى، قد توقف صادراتها من الحبوب ردا على العقوبات الغربية.

وبينما لم تقع بعد اضطرابات عالمية في إمدادات القمح حتى الآن، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 55 في المئة قبل أسبوع من إطلاق العمليات العسكرية الروسية، وسط مخاوف مما يمكن أن يحدث بعد ذلك.