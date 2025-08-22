السبت 28 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
أوكرانيا تحذر روسيا البيضاء من الاستفزازات خلال مناورات مع موسكو

وزارة الخارجية الأوكرانية

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا البيضاء، اليوم الجمعة، من الاستفزازات خلال المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم “زاباد” مع روسيا والمقررة في سبتمبر أيلول، ودعت الشركاء الأوروبيين إلى توخي الحذر.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة إكس “حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا في عامي 2021 و2022 جرى تحت غطاء مناورات ’زاباد-2021’ العسكرية المشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء. نحذر مينسك من الاستفزازات المتهورة”.

ودعت الوزارة السلطات في روسيا البيضاء إلى “الحذر وعدم الاقتراب من الحدود وعدم استفزاز” القوات المسلحة الأوكرانية.

ورفض رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو فكرة أن مينسك ستستغل التدريبات لمهاجمة جيرانها ووصفها بأنها “محض هراء”.

وتثير التدريبات المزمعة (زاباد 2025)، التي تعني (الغرب 2025)، مخاوف أمنية في بولندا وليتوانيا ولاتفيا المجاورة.

وأضافت الخارجية الأوكرانية “التعاون بين النظامين في موسكو ومينسك يوجه تهديدا مباشرا ليس لأوكرانيا فحسب، بل أيضا لبولندا ودول البلطيق وأوروبا بالكامل، كما يعوق الجهود السلمية التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب”.

وقال وزير الدفاع في روسيا البيضاء إن المناورات ستشمل تدريبات على الصاروخ أوريشنيك فرط الصوتي متوسط المدى روسي الصنع.

    المصدر :
  • رويترز

