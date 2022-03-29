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أوكرانيا تحذّر فريقها المفاوض في تركيا من الأكل والشرب!

منذ 26 دقيقة
المفاوضات الأوكرانية الروسية في تركيا

المفاوضات الأوكرانية الروسية في تركيا

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وجّهت السلطات الأوكرانية نصائح الى فريقها المفاوض مع الجانب الروسي، بمدينة إسطنبول التركية، تقضي بالامتناع عن الأكل والشرب خلال الإقامة هناك، خوفا من التسمم.

وحذّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، المفاوضين من تناول الأكل أو الشرب، مع نظرائهم، عقب ما تردد عن تسمم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، ومفاوضين أوكرانيين آخرين.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن كوليبا القول: “أنصح كل من يشارك في المفاوضات مع الاتحاد الروسي بعدم تناول الأكل أو شرب أية مشروبات، ومن المفضل تجنب لمس أي أسطح”.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تستكمل فيه المفاوضات التي انطلقت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بين الوفدين الأوكراني والروسي برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبدو أن أجواءً تشاؤمية تسيطر على المفاوضات التي بدأت وسط مؤشرات “غير مبشرة” استبقت الاجتماعات التي انطلقت دون أن يتصافح المشاركون، بحسب ما أعلن التلفزيون الأوكراني، نقلا عن مراسله هناك.

واستقبل أردوغان المفاوضين ودعاهم إلى “وضع حد لهذه المأساة” المستمرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية قبل 34 يوما وتحديدا في 24 شباط الماضي.

ووصل المفاوضون إلى إسطنبول، أمس الإثنين، حيث عقدت جلسة مفاوضات سابقة في 10 أذار، على مستوى وزراء الخارجية، لكنها لم تؤد إلى نتيجة، ثم استمرت المناقشات عن طريق الفيديو.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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