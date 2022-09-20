أوكرانيا تحذّر من الاستفتاءات الروسية: ستدمّر أي احتمال لإجراء محادثات

أكّد المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني أنّ أي استفتاء يتم إجراؤه في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشأن الانضمام إلى الأراضي الروسية، سيدمّر أي فرصة ما زالت موجودة لإجراء محادثات بين كييف وموسكو.

ونقل موقع إخباري أوكراني عن “سيرهي نيكيفوروف” قوله “دون الاستفتاءات، ما زالت هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل دبلوماسي. أمّا بعد الاستفتاءات فلا توجد فرصة”.

وأدلى نيكيفوروف بهذه التصريحات ردًا على إعلان المسؤولين الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية محتلة، اعتزامهم إجراء استفتاءات خلال الأسبوع المقبل بشأن الانضمام رسميا إلى روسيا.

وقد أعلن إقليمان تسيطر عليهما روسيا في شرق أوكرانيا اعتزامهما إجراء استفتاءين على الانضمام إلى روسيا وذلك في غضون أيام، وقال حليف سياسي كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاستفتاءين سيغيران الوضع الجيوسياسي لمصلحة روسيا إلى الأبد.

وتأتي هذه الخطوة التي تمثّل تصعيدًا خطيرا للمواجهة بين موسكو والغرب، بعدما تعرضت روسيا لانتكاسة في شمال شرق أوكرانيا وفي الوقت الذي يفكر فيه بوتين في خطواته التالية في صراع مستمر منذ قرابة سبعة أشهر تسبب في أخطر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

وقالت جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنتان ذاتيا والجارتان المدعومتان من روسيا إن الاستفتاءين المزمعين سيُجريان في الفترة بين 23 و27 سبتمبر أيلول الجاري.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي موجه إلى بوتين، قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية “أطلب منكم، بأسرع ما يمكن، في حالة الوصول إلى قرار إيجابي في الاستفتاء، والذي لا شك لدينا فيه، قبول أن تتحول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى جزء من روسيا”.

وفي وقت سابق، قال المسؤولون المعينون من قبل روسيا في إقليم خيرسون الذي تسيطر موسكو على نحو 95 في المئة منه في جنوب أوكرانيا، إنهم قرروا أيضا إجراء استفتاء مماثل. ومن المتوقع أن تحذو السلطات الموالية لروسيا في جزء من إقليم زابوريجيا حذو الأقاليم الثلاثة الأخرى.