الثلاثاء 28 رجب 1443 ﻫ - 1 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تحذّر من “علامات حمراء خطيرة” فوق الأبنية

منذ 6 ساعات
علامات حمراء انتشرت على أبنية في أوكرانيا

علامات حمراء انتشرت على أبنية في أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

دعت السلطات الأوكرانية المواطنين للإبلاغ عن أي إشارات حمراء اللون تشبه الصليب “+” يرصدونها، بعد انتشارها على عدد من الأبنية.

وجاء تحذير السلطات الأوكرانية بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسطح أبنية، تضمنت هذه الإشارة الحمراء.

وهذه العلامات وضعها جنود روس أو موالون لهم، بغرض إرشاد الطائرات لمناطق مهمة للقصف، بحسب ما أفادت السلطات.

وأصدرت السلطات تحذيرا على وسائل التواصل، طلبت فيه من السكان بمراقبة أسطح المباني التي يقيمون فيها، داعية إلى إخفاء أي إشارات “غريبة” يتم رصدها، سواء كان ذلك بطلائها أو تغطيتها بشريط لاصق، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أصدر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بيانا حث فيه المواطنين على إبلاغ السلطات عن الأبنية التي رسمت العلامات الحمراء عليها، والأشخاص المشتبه بوضعهم لها.

واتهم كليتشكو “المتعاونين” الأوكرانيين مع روسيا بـ”الخيانة”، قائلا إن أي “شخص يساعد جيش بوتن سيوضع وراء القضبان”، مضيفا أن “الجريمة يعاقب عليها بالسجن من 12 إلى 15 عاما، مع أو بدون مصادرة الممتلكات”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

صورة تُظهر منشأة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اقتراب روسي من أكبر محطة نووية بأوكرانيا.. هل تحصل “الكارثة”؟
الطيران الحربي الروسي
بريطانيا ترفض دعوات الناتو.. “لا لحظر الطيران فوق أوكرانيا”
خاركيف تتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قصف روسي “مُرعب” على خاركيف.. وكييف تحذّر من “حيلة” للتوغل (فيديو)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فادي شربل كارين رزق الله
كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها
خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عائلة جندي روسي أسير في أوكرانيا تصدم الرأي العام بتعليقها!
القوات الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
سلاح هزم الروس.. ما هو الصاروخ الذي تعوّل عليه أوكرانيا في حربها مع روسيا؟