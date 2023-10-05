الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
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أوكرانيا تحرز تقدما في الجنوب وتواصل الصمود في الشرق

منذ دقيقة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال مسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في غزوها المستمر منذ 19 شهرا.

وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو حزيران.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت قدرا من النجاح على الجبهة الشرقية. ولا يتسنى لرويترز التحقق من التقارير المتعلقة بساحات المعارك.

وأحرزت القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية تقدما فيما تمضي كييف في توجهها نحو بحر آزوف للفصل بين الأراضي التي تحتلها روسيا في الجنوب والشرق.

وقال المتحدث باسم قوات الجبهة الجنوبية أولكسندر شتوبون للتلفزيون الوطني “لقد حققنا بعض النجاح إلى الغرب من روبوتاين”، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية “تواصل تعزيز المواقع التي تسيطر عليها”.

واتسمت الجهود الأوكرانية في الجنوب بالبطء مقارنة بالمكاسب الخاطفة التي تحققت قبل عام في الشمال الشرقي. إلا أن القوات الأوكرانية تسيطر على سلسلة من القرى ويقول المسؤولون إنهم يحتشدون حول روبوتاين وقرى أخرى للانطلاق لتحقيق تقدم جديد.

وأشار تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أخفقت في محاولاتها لاستعادة الأراضي القريبة من أندرييفكا، وهي قرية في الشرق استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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