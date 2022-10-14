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أوكرانيا: تحرير أكثر من 600 منطقة خلال شهر

منذ 44 دقيقة
آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا

آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا (رويترز)

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أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.

وذكرت الوزارة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية.

وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن “مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة، ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأوكراني أو مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأعلنت موسكو “ضم” أقاليم خيرسون ودونيتسك ولوجانسك، إلى جانب زابوريجيا، في أواخر الشهر الماضي، مع تقدم هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي والشرق والجنوب. ونددت كييف والغرب بعمليات “ضم” الأراضي باعتبارها غير شرعية.

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