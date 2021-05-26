أوكرانيا تحظر استيراد الكهرباء من روسيا حتى شهر أكتوبر

كشف عضو بالبرلمان الأوكراني، عن قرار لوقف استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروسيا حتى شهر أكتوبر المقبل.

قال أليكسي جونشارينكو عضو برلمان أوكرانيا عن كتلة “التضامن الأوروبي” إن اللجنة الحكومية الأوكرانية لضبط الطاقة ومجال الخدمات، منعت استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس حتى 1 أكتوبر.

وأضاف البرلماني: “لقد حظرت اللجنة الحكومية لتوها، استيرد الطاقة الكهربائية من روسيا وبيلاروس إلى أوكرانيا حتى يوم 1 أكتوبر من العام الحالي”.

في وقت سابق، طلب وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو من هذه اللجنة، حظر استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس.

استأنفت أوكرانيا استيراد الكهرباء من بيلاروس في 3 يناير، ومن روسيا في 1 فبراير، بعد أن كانت قد علقت في أبريل 2020 استيراد الكهرباء من روسيا الاتحادية وبيلاروس.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا نقلا عن فاليري تاراسيوك كبير مكتب تنظيم الطاقة الأوكراني القول إن أوكرانيا حظرت استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس حتى الأول من أكتوبر القادم.

وقد يمتد الحظر على الاستيراد لما بعد الأول من أكتوبر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية علقت رحلات الطيران مع بيلاروس اعتبارا من اليوم بعد حادثة طائرة ريان أير التي جرى إجبارها على الهبوط في مينسك يوم الأحد لاحتجاز الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.