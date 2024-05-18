أوكرانيا تحقق في وقوع إصابات بين مدنيين وسط احتدام المعارك في خاركيف

قال ممثلو ادعاء أوكرانيون إنهم يحققون في استهداف مدنيين في هجمات على مدينتين بمنطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، فيما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تصدي القوات الأوكرانية بنجاح لهجوم روسي جديد هناك اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن ثقة القوات الأوكرانية ارتفعت، ولاسيما في منطقة خاركيف.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها سيطرت على بلدة ستاريتسيا في منطقة خاركيف اليوم السبت، وذلك بعد ثمانية أيام من بدء هجوم روسي جديد في المنطقة.

وقال زيلينسكي “يخسر المحتل (جنوده من) المشاة وعتاده، وهي خسارة ملموسة، على الرغم من أنه كان يعول على تقدم سريع على أرضنا كما حدث في 2022″، في إشارة إلى المرحلة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وذكر زيلينسكي أن القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا في محيط مدينة تشاسيف يار، التي يُنظر إليها على أنها هدف رئيسي للحملة الروسية، في منطقة دونيتسك شرق البلاد.

وأضاف “جنودنا دمروا أكثر من 20 وحدة من مدرعات الاحتلال”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الروايات المتعلقة بساحة القتال من مصادر مستقلة.

وقال ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم يحققون في غارة جوية على منطقة سكنية في خاركيف أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وفتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وفي مدينة فوفشانسك، قال المدعي العام الإقليمي إن القصف الروسي أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا لكن آلافا قتلوا وجرحوا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير شباط 2022.