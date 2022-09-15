أوكرانيا تحكم قبضتها على المناطق المحررة في خاركيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية تواصل إحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثا في منطقة خاركيف أوبلاست.

وأضافت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل.

وتابعت قائلة إن العتاد عالي القيمة الذي تخلت عنها القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها استعادت أكثر من 20 بلدة وقرية في اليوم السابق وحده. وأضافت في تحديث مسائي أن قواتها في مكان أبعد إلى الجنوب صدت محاولات تقدم روسية في منطقتين مهمتين في إقليم دونيتسك هما مدينة باخموت ومايورسك بالقرب من بلدة هورليفكا المنتجة للفحم.

ومن شأن المزيد من عمليات الانسحاب الروسية أن تجعل القوات الأوكرانية قريبا في وضع يمكنها من مهاجمة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو ووكلاؤها المحليون منذ عام 2014. واعترف دينيس بوشيلين، زعيم الإدارة الانفصالية الموالية لموسكو في إقليم دونيتسك، بالتعرض لضغوط من اتجاهات عديدة.