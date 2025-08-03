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أوكرانيا تدرس خططاً جديدة للمفاوضات.. وتؤكد العمل على تبادل 1200 أسير حرب

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ناقش مع فريقه تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات مع روسيا بإسطنبول، والخطط بشأن عقد جولة جديدة.

وفي منشور على تلغرام، صرّح زيلينسكي أنه أجرى النقاش مع رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف.

وأوضح زيلينسكي أنه ناقش مع فريقه في الاجتماع، المحادثات التي عُقدت مع روسيا في إسطنبول يوم 23 يوليو/تموز الماضي، بوساطة تركية.

وأضاف قائلا: “من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت، استمرار تبادل أسرى الحرب. هناك اتفاق على تبادل 1200 شخص، والعمل جارٍ على قوائم أخرى”.

وفي 23 يوليو استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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