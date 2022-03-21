أوكرانيا تدعو الصين إلى التدخل لإيجاد حل للنزاع الروسي

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، الصين إلى “لعب دور مهمّ” لإيجاد حلّ للنزاع بين بلاده وروسيا.

وكتب الوزير في تغريدة “نتشارك موقف بكين حول ضرورة إيجاد حلّ سياسي للحرب على أوكرانيا”.

وأضاف: “ندعو الصين كقوة دولية إلى لعب دور مهمّ في هذه الجهود”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أعلن أمس أن بلاده تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول.

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن وانغ قوله للصحفيين مساء السبت إن “الصين لن تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين”.

وعلى الرغم من إعلان بكين اعترافها بسيادة أوكرانيا فقد قالت مرارا إن لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة لا بد من معالجتها وحثت على التوصل لحل دبلوماسي للصراع.

رفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد؛ وأضافت أنه تم إبلاغ ذلك للجانب الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت السلطات الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتها، وطالبت “بردّ مكتوب” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.

في تطور آخر، نقلت رويترز عن زعيم الانفصاليين في دونيتسك قوله إن قواته ستحتاج إلى أسبوع على الأقل للسيطرة على ماريوبول.