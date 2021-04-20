أوكرانيا تدعو لفرض عقوبات غربية على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سيكون لها قريبا ما يزيد على 120 ألفا من القوات على حدود بلاده، ودعا إلى عقوبات اقتصادية غربية جديدة لردع موسكو عن “المزيد من التصعيد”.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “سيستمر وصول قوات روسية إلى القرب من حدودنا في الجنوب، وفي غضون نحو أسبوع من المتوقع أن يتجاوز حجم القوات المشتركة 120 ألفا”.

وتابع “هذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن حشد قواتهم عند هذا الرقم” وحذر مما وصفه بعدم القدرة على التنبؤ بخطوات موسكو، وقال إن أوكرانيا لا تريد الدخول في صراع مع هذا البلد.

ودعا كوليبا موسكو إلى العودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، حيث تدعم روسيا قوات تحارب القوات الأوكرانية في نزاع، تقول كييف إنه أودى بحياة 14 ألفا منذ 2014.

سفن وطائرات

وفي سياق متصل، أجرت اليوم أكثر من 20 سفينة حربية روسية مناورات في البحر الأسود مع القوات الجوية، وشاركت طائرات مقاتلة من طراز “سوخوي سو-25 إس إم 3” (Sukhoi Su-25SM3) في التدريبات، وفقا لبيان صادر عن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

وذكر البيان أنه تم نشر أكثر من 50 طائرة حربية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا سنة 2014.

وتقول روسيا إن حشد قواتها تدريب عسكري مفاجئ مدته 3 أسابيع لاختبار الجاهزية، ردا على ما تصفه بالسلوك التهديدي من حلف شمال الأطلسي.

واتهمت موسكو، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “بالنشاط الاستفزازي” في المياه والمجال الجوي للبحر الأسود.