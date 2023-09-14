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أوكرانيا تدمر نظام دفاع جوي روسي في القرم

منذ 34 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن أوكرانيا دمرت نظام دفاع جويا روسيا قرب بلدة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك في هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل نفذه جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية، الخميس.

كانت روسيا قد قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل فوق القرم التي استولت عليها وضمتها من أوكرانيا في 2014.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن حركة مرور السيارات عٌلّقت على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقالت إن السلطات لم تقدم أسبابا لوقف حركة المرور.

والجسر الذي يطلق عليه اسم “بوابة القرم” هو واحد من عدة جسور تربط بين شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها من جانب واحد في عام 2014 من أوكرانيا، والبر الرئيسي لأوكرانيا.

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