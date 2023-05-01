أوكرانيا: تدمير مستودع الوقود الروسي في القرم جزء من الاستعداد للهجوم المضاد

قالت متحدثة باسم الجيش الأوكراني (الأحد 30-4-2023) إن تدمير قدرات الإمداد والتموين الروسية يمثل أحد عناصر الاستعداد للهجوم الأوكراني المضاد المتوقع ضد روسيا، وذلك بعد أن دمر حريق مستودع وقود روسيا كبيرا في شبه جزيرة القرم.

وبينما لم تقر كييف صراحة باستهداف منشأة تخزين الوقود في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن “حريقا” دمر عشرة صهاريج نفط بسعة 40 ألف طن تقريبا.

وحمل حاكم مدينة سيفاستوبول،الذي عينته موسكو،أوكرانيا مسؤولية الحريق، وقال لاحقا إن الحريق أُخمد قبل وقوع كارثة.

وقالت السلطات المحلية إن أنظمة الدفاع الجوي صدت هجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بمنطقة كييف، وذلك بعد إنذارات من أجهزة الطوارئ بشأن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا، إن الحريق سبب قدرا كبيرا من “القلق” في الجيش الروسي.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن هومينيوك قولها للتلفزيون الوطني اليوم الأحد “قدرات الإمداد والتموين للعدو تتعرض للتدمير… هذا العمل يعد تحضيرا لهجوم كبير واسع النطاق يتوقعه الجميع”.

وأضافت “لذلك يشعر العدو أن موارده تدمر وبدأ في المناورة”.

وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إنها بصدد إنهاء الاستعدادات للهجوم المضاد ضد القوات الروسية لكن المسؤولين لم يحددوا موعدا لذلك.

وقالت كييف إنها تأمل في أن يغير هجومها المضاد المخطط اتجاهات الحرب التي اندلعت إثر غزو روسيا لأوكرانيا قبل 14 شهرا.