أوكرانيا.. تدمير 24 طائرة مسيرة روسية وتحذير من هجمات جديدة

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت هجوما فاشلا بطائرة مسيرة على أوكرانيا، الخميس، استهدف بالأساس مناطق وسط البلاد والعاصمة كييف.

وذكرت القيادة العسكرية للبلاد في تقرير صباحي إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24.

وقالت في بيان “هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أراضي (أوكرانيا)”.

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم إسقاط 15 من أصل 24 طائرة مسيرة حول العاصمة الأوكرانية، ولم يسفر ذلك عن أضرار.

كما حذرت المواطنين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.

معركة باخموت

قال رئيس الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية، الأربعاء، إن وحدات من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تتقدم في بلدة باخموت، فيما ذكر مسؤول أوكراني كبير أن القتال هناك وفي بلدة ثانية يزداد ضراوة.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق المراسلة تيليغرام إن “العدو يزيد ضغطه على منطقتي باخموت وفاهليدار”.

وأضافت أن روسيا تدفع بعدد كبير من الأفراد والمعدات إلى ساحة المعركة على الرغم من الخسائر الجسيمة.

ومضت تقول “حدة القتال آخذة في التزايد”.

وشهدت المنطقة المحيطة بباخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة بعضا من أكثر المعارك ضراوة في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا. وللمدينة أهمية رمزية لكل من روسيا وأوكرانيا، لكن محللين عسكريين غربيين يقولون إنه ليست له أهمية استراتيجية تذكر.