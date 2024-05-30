أوكرانيا: تدمير 7صواريخ و32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت سبعة صواريخ و32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وذكر المسؤول الأوكراني على تطبيق تيليغرام أن روسيا أطلقت ما مجموعه 51 صاروخا ومسيرة.

وأضاف أن القوات الروسية هاجمت “منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية في أوكرانيا” لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف بشرق أوكرانيا في بيان منفصل إن بنية تحتية حيوية في المدينة تعرضت للقصف الليلة الماضية وإن أربعة أشخاص أصيبوا.

ولم ترد تقارير من السلطات المدنية والعسكرية الأخرى عن وقوع إصابات أو دمار بسبب الهجمات.