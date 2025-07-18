أوكرانيا ترحب بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الجمعة باتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، وقالت إنها “تعزز الضغط بشكل فعال”.

وأضافت سفيريدينكو في منشور على منصة إكس أنه لا يزال هناك مزيد من الاجراءات التي يتعين القيام بها من أجل الاقتراب بشكل أكبر إلى السلام.

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن أحدث حزمة من شأنها خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية إلى 47.6 دولار للبرميل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على منصة إكس “أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن”.

وأضافت “سنواصل رفع التكاليف، لذا فإن وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو للمضي قدما (نحو وقف العقوبات)”.

تتضمن حزمة العقوبات أيضا حظرا على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم” وعلى القطاع المالي الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس “أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط”.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.