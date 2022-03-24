أوكرانيا.. ترحيل 15 ألف مدني من ماريوبول إلى روسيا قسريا

قالت السلطات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة، اليوم الخميس، إن حوالي 15 ألف مدني تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ استيلاء القوات الروسية على أجزاء من المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها عادة حوالي 400 ألف نسمة، يواجهون محنة عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقالت السلطات المحلية يوم الأحد إن آلافا من السكان تم اصطحابهم بالقوة عبر الحدود، لكنها لم تذكر عددا محددا.

وقالت وكالات أنباء روسية في ذلك الوقت إن حافلات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم روسيا باللاجئين من ماريوبول إلى روسيا في الأيام الماضية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان اليوم الخميس “تم البدء في الترحيل الجماعي للسكان من منطقة ليفت بانك إلى روسيا، في المجمل، تعرض حوالي 15 ألفا للترحيل الجماعي غير القانوني”.

وتنفي روسيا استهداف مدنيين فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بعملية عسكرية خاصة” لنزع السلاح والتخلص ممن وصفهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا. وتقول أوكرانيا ودول الغرب إن بوتين شن حربا عدوانية غير مبررة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في إفادة عبر الفيديو إن السلطات الأوكرانية تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق مع روسيا لفتح ممر آمن من وإلى ماريوبول.

وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالفشل المتكرر في التوصل لاتفاق على ترتيبات لإجلاء المدنيين من ماريوبول، والتي ستساعد السيطرة عليها روسيا في تأمين ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الإيطالي يوم الثلاثاء إنه “لم يبق شيء” في ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي.

ووصف فريق من رويترز وصل يوم الأحد إلى منطقة أصبحت تخضع للسيطرة الروسية من ماريوبول دمارا واسعا ومبان سكنية محترقة وجثامين مغطاة مسجاة على جانب الطريق.