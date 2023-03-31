أوكرانيا ترفض أي وقف لإطلاق النار من دون انسحاب روسيا

استبعد مسؤول أوكراني كبير (الجمعة 31-3-2023) أي وقف لإطلاق النار في الحرب يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تحتلها الآن في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب بودولياك على تويتر “أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي المحتلة. هذا غير مقبول بالمرة”.

في سياق متصل كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن استعداد روسيا للقيام بجملة تجنيد جديدة تهدف لتسجيل 400 ألف جندي إضافي للمشاركة في المعارك.

يتزامن ذلك مع احتدام المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة باخموت التي وصفت بـ”مفرمة اللحم”.

إلا أن تقرير وزارة الدفاع البريطانية رجح فشل الدفاع الروسية في حشد 400 ألف جندي إضافي بدون تعبئة “إجبارية”، وتوقع أن تتجه موسكو إلى طرح امتيازات بهدف التشجيع على التطوع في صفوف الجيش بدلا من الإعلان عن التعبئة الإجبارية.

إلى ذلك، لفتت وزارة الفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية تحتاج إلى إمدادات عسكرية وذخيرة أكثر من الأفراد.

تأتي تلك التوقعات فيما يستنزف الأوكران والروس قواهما في مدينة باخموت بالشرق الأوكراني منذ أسابيع، وسط خسائر بشرية كبيرة طالت الجانبين.