أوكرانيا تريد ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الخميس إن أوكرانيا تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف كوليبا للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس عرض في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس استضافته هو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات.

وقال البيان إن أردوغان أبلغ بوتين بأن الاتفاق بشأن قضايا معينة قد يتطلب لقاء بين الزعيمين. وقال أردوغان أيضا إن وقف إطلاق النار الدائم قد يفضي إلى حل طويل الأمد.

وقال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تأمل في التوصل لوقف قريب لإطلاق النار في أوكرانيا لأسباب إنسانية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وأضاف الوزير التركي أن أكثر من 100 مواطن تركي ما زالوا في ماريوبول.

وأوضح جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في لفيف، بثه التلفزيون التركي، أن ثمة احتمال أن يلتقي رئيسا أوكرانيا وروسيا في حال كانت هناك أرضية لاتفاق في المسائل التي نراها تقاربا بين البلدين.

وأضاف، أوكرانيا اقترحت أن تكون تركيا أحد الضامنين وروسيا لم تعترض على ذلك.

ويزور جاويش أوغلو أوكرانيا اليوم بعد محادثات أجراها أمس في موسكو مع لافروف، حيث أكد سعي أنقرة إلى الإسهام قدر الإمكان في وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وكان لافروف وكوليبا قد اجتمعا في العاشر من مارس الجاري في أنطاليا التركية، باجتماع ثلاثي شارك فيه جاويش أوغلو أيضا، كما تتواصل محادثات بصيغة افتراضية بين طرفي النزاع حاليا.