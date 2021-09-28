الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تستدعي سفير هنغاريا لديها

28 - سبتمبر - 2021
أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

أوكرانيا تلوم فرنسا والمانيا

A A A
طباعة المقال

قال السكرتير الصحفي للخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، إن وزارته استدعت سفير هنغاريا في كييف، لإبلاغه بموقف أوكرانيا تجاه عقد الغاز بين بودابست و”غازبروم”.

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ، أنه تم استدعاء السفير الأوكراني إلى وزارة الخارجية الهنغارية، بسبب موقف كييف من الاتفاقية التي عقدتها بودابست مع شركة “غازبروم” الروسية.

وأضاف نيكولينكو، في حديث نقلته وكالة أنباء “آر بي سي” الأوكرانية، القول إن “وزارة الخارجية الأوكرانية، استدعت بالمثل السفير الهنغاري في كييف لإبلاغه بموقفنا المبدئي”.

ووفقا له، يجري الحديث عن الموقف القائل بأن تجاوز أوكرانيا خلال نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، يقوض الأمن القومي للدولة الأوكرانية وأمن الطاقة في أوروبا، فضلا عن أن الاتفاقية الجديدة بين بودابست و”غازبروم”، تشكل ضربة خطيرة للعلاقات الأوكرانية- الهنغارية.

وأضاف نيكولينكو، أن “الجانب الأوكراني سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية المصالح الوطنية”، بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟