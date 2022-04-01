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أوكرانيا تستعيد قريتين من الجيش الروسي

1 - أبريل - 2022
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مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا، شهرها الثاني، استعادت القوات الأوكرانية قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا جنوب تشيرنيهيف، وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة، وكييف، بحسب ما كشفت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة.

وأضافت: “واصلت أوكرانيا أيضاً شن هجمات مضادة ناجحة ولكن محدودة إلى الشرق والشمال الشرقي من كييف”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضحت أن تشيرنيهيف وكييف تتعرضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة، رغم إعلان روسيا تقليص أنشطتها في هذه المناطق.

ضربت مروحيتان أوكرانيتان منشأة تخزين وقود في بلدة بلغورود بغرب روسيا، حسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الروسي، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال فياتشسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام: “اندلع حريق في خزان الوقود بسبب ضربة جوية من مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين دخلتا المنطقة الروسية على علو منخفض”.

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