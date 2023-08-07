أوكرانيا تستعيد 22 جنديًا في أحدث تبادل للأسرى مع روسيا

جنود أوكرانيون بعد تحريرهم في عملية تبادل للأسرى مع روسيا (رويترز)

أعلن مسؤول أوكراني كبير، أنّ موسكو وكييف نفذتا أحدث عملية مبادلة للأسرى اليوم الإثنين، شملت عودة 22 أوكرانيًا.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ من بين الجنود الذين أُطلق سراحهم ضابطين وعدد من حاملي رتبة رقيب، وجنود حاربوا في مناطق عدة على الجبهة، مضيفًا أن بعضهم مصابون بجروح.

وأظهر مقطع فيديو نشر على تيليغرام جنودًا يلفون أعلامًا أوكرانية حول أجسامهم، ويقفون لالتقاط الصور ويهتفون “المجد لأوكرانيا”.

وقال يرماك: “اليوم، أعدنا 22 مقاتلًا أوكرانيًا من الأسر”، موضحًا أن أكبرهم سنًا يبلغ من العمر 54 عامًا وأصغرهم 23 عامًا.

يشار إلى أنّ روسيا وأوكرانيا تتبادلان بشكل دوري مجموعات من الأسرى على مدار الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر.