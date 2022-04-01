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أوكرانيا تستعيد 86 جنديًا في عملية ثانية لتبادل أسرى

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 7:35 مساءً
جنود أوكران

جنود أوكران

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في إطار عملية تبادل أسرى هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب، أعلنت أوكرانيا، الجمعة، استعادة 86 من جنودها. من دون أن تحدد عدد الروس الذين سلّمتهم لموسكو.

في هذا الاطار، قال المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو، عبر “تليجرام”، إن “عملية تبادل جرت للتو، 86 جنديًا أوكرانيًا بينهم 15 امرأة باتوا بأمان”.

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا أجرتا، في 22 آذار أول عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

أمّا الإعلان عن هذه العملية فجاء على لسان مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا.

وقالت موسكالكوفا:” التبادل الأول حدث، واستعدنا تسعة من أبنائنا”، مشيرة إلى أن الإفراج عن هؤلاء تم مقابل إطلاق سراح عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية.

وعمّا إذا كانت هناك عمليات أخرى، تحدثت المسؤولة الروسية عن قائمة يجري إعدادها عن طريق تلقي الاستفسارات من المواطنين، معربةً عن أملها في “ألا تكون هناك أي مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات”.

وكانت كييف أعلنت عن سعيها لإنشاء آلية مع موسكو بشأن تبادل المعلومات حول الأسرى والقتلى.

يأتي ذلك فيما تواصل روسيا وأوكرانيا المفاوضات بينهما من أجل التوصل إلى حل لوقف الحرب المستمرة منذ الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي.

ورغم أن تلك المحادثات لم تحرز أي تقدم كبير في جدار الحرب، فإنها أثمرت حتى اللحظة اتفاقا لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق قتال، إلى جانب وقف إطلاق النار في هذه المناطق.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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