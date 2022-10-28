الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
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أوكرانيا تستورد الطاقة من الاتحاد الأوروبي

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لأوكرانيا

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أعلنت أوكرانيا أنها بدأت استيراد الطاقة من دول في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، بسبب الضربات الروسية التي دمرت البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ووفقا لموفد سكاي نيوز عربية، استوردت شركة الطاقة الأوكرانية، إحدى أكبر موردي الطاقة في البلاد، الكهرباء بسعة 1 ميغاواط من سلوفاكيا في مرحلة اختبار أولية.

ومنذ العاشر من أكتوبر، شنت روسيا أكثر من 300 هجوم على محطات توليد الكهرباء في أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بنحو ثلث قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء.

وكانت أوكرانيا، قد كشفت الخميس، حجم الضرر الناجم عن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

وقال حاكم منطقة كييف، إن المنطقة، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية نفسها، تواجه عجزا بنسبة 30 بالمئة في طاقة توليد الكهرباء التي تحتاجها بعد ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

وأفاد الحاكم العسكري لاقليم كييف اولكسي كوليبا في فيديو على تليغرام: “دمر العدو الليلة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقتنا. تم تعطيل عدد من المرافق الحيوية”.

وقال كوليبا الجمعة: “لايزال إمداد الطاقة في كييف وضواحيها غير مستقر حتى الان هناك استمرار لانقطاع الكهرباء من 4 إلى 8 ساعات يوميا. انتظام عودة التيار الكهربائي قد يستغرق وقتا طويلا ونعمل على تحسين الجداول الزمنية لانقطاع التيار الكهربائي ونحث المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بقدر الإمكان”.

    المصدر :
  • رويترز

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