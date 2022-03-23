أوكرانيا تستولي على جزء من أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية قوة في روسيا

يبدو أنّ ‘الحاوية’ الغريبة التي استولت عليها القوات الأوكرانية اليوم تمثل في الواقع خسارة روسية كبيرة ومنجم ذهب استخباراتي محتمل.

يبدو أنّ ما وجدته القوات الأوكرانية هو مركز قيادة على شكل حاوية وهو يشكل جزءاً من نظام الحرب الإلكترونية المتنقلة. تمّ تصميم كراسوخا-4 في المقام الأول للكشف عن الرادارات الكبيرة وتشويشها، مثل تلك الموجودة على طائرات الإنذار والتحكم المحمولة جواً، مثل سلاح الجو الأمريكي إي-3 سنتري، وأقمار التجسس.

وبحسب ما ورد، عثرت القوات الأوكرانية على حاوية مركز القيادة هذه خارج العاصمة كييف. وكان مستخدم تويتر @UAWeapons من بين أول من حددّ أنه على الأرجح مكون من نظام كراسوخا -4، والذي يعرف أيضا بتسمية 1RL257، بناء على صورة ظهرت على الإنترنت. يتكون كراسوخا-4 الكامل من مركبتين، كلاهما يعتمد على شاحنة كاماز-6350، واحدة مزودة بنظام الحرب الإلكترونية والأخرى تحمل وحدة مركز القيادة.

لا توجد مؤشرات بطريقة أو بأخرى حول ما قد يحدث للشاحنة التي كانت تحمل هذه الحاوية أو لتلك المجهزة بنظام الحرب الإلكترونية. تظهر صورة الحاوية ملقاة على جانبها مع أغصان الأشجار في الأعلى، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعكس محاولة متعمدة لإخفائها أو فقط مكان تواجدها بعد هجوم أو حادث أصابها. كان هناك تلف في وحدة مركز القيادة، لا سيما على طول جزء من الحافة السفلية للإطار، كما أنّ أبواب الدخول على الجانب المرئي مفقودة. ومع ذلك، يبدو أنها في حالة جيدة نسبياً، على الأقل خارجياً.

وبغض النظر عن ذلك، فإنّ فقدان نصف نظام كراسوخا -4 يمكن أن يكون مهماً للقوات الروسية من منظور عملياتي. على الرغم من أنّ أصوله تعود إلى أواخر 1990، إلا أنه لا يزال واحد من أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية المتنقلة قدرة في الجيش الروسي، حيث بدأ الإنتاج التسلسلي فقط في أوائل 2010. تم تطويره كجزء من مشروع أكبر لحماية الأصول الروسية على الأرض وفي الجو من أعين المتطفلين من مختلف رادارات المراقبة والتصوير الأرضية والجوية، جنباً إلى جنب مع بعض الأقمار الصناعية لجمع المعلومات الاستخبارية المجهزة بالرادار.

ادعى المسؤولون الروس في الماضي أنّ كراسوخا -4 يمكنه اكتشاف وتشويش أنواع مختلفة من الرادارات، بما في ذلك رادارات المراقبة وأجهزة استشعار التصوير بالرادار المحمولة جواً والباحثين عن الرادار النشط ومقاييس الارتفاع الموجودة في الصواريخ. كما أنه يملك أقصى مدى معلن ضد الأهداف الأرضية والجوية يتراوح بين 150 و300 كيلومتر، أو حوالي 93 إلى 186 ميلاً، في أي اتجاه، اعتماداً على عوامل بيئية مختلفة، وفقاً للشركة المصنعة، Concern Radio-Electronic Technologies، المعروفة باختصارها الروسي KRET. من غير الواضح تماماً ما إذا كان هذا يعكس النطاق الذي يمكن عنده اكتشاف الرادارات أو تشغيلها أو كلاهما.

هناك تقارير تفيد بأنّ نظام التشويش التابع لكراسوخا-4 يمكنه إصدار حزم قوية من طاقة التردد اللاسلكي التي من شأنها أن تلحق الضرر المادي بالأنظمة الإلكترونية الحساسة على أهداف معينة.

إنّ وضع كراسوخا -4 في منطقة عامة في كييف سيكون منطقياً لكي يكون من الصعب على القوات الأوكرانية وشركائها الدوليين العثور على الوحدات الروسية واستهدافها في هذه المنطقة عبر الرادار، حيث القتال مستمر منذ أسابيع. بحكم طبيعته، يجب أن يتمتع النظام بدرجة معينة من القدرة على الكشف السلبي، مما يسمح باستخدامه في دور مراقبة أكثر عمومية، ومراقبة التهديدات المحتملة، مثل رادار طائرة قتالية أو رادار مرتبط بنظام صواريخ أرض-جو. باستطاعة هذا النظام أن يكون أداة اتصالات مضادة، حيث يقوم الجيش الروسي بإرسال مجموعة متنوعة من أنظمة الحرب الإلكترونية الأخرى لهذا الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل كراسوخا-4 نظاماً متنقلاً متعدد الأغراض يمكن نقله بسرعة نسبية اعتماداً على الوضع المتغير على الأرض لتوفير دعم كبير للحرب الإلكترونية في أماكن أخرى من البلاد. يمكن وضع هذه الأنظمة في مناطق معينة من أوكرانيا وبيلاروسيا المجاورة، في محاولة لتعمية أنواع مختلفة من الطائرات الأجنبية بطيار وبدون طيار والتي تحمي الناتو أو المجال الجوي الدولي.

على الرغم من أنّ الجيش الأمريكي توقف عن تحليق الطائرات الجوية مباشرة فوق أوكرانيا، إلا أنه واصل مع أعضاء آخرين في الناتو، مراقبة الوضع في أوكرانيا من الجو من المناطق المجاورة. وقد شمل ذلك استكشافات جوية شملت طائرات إي-3 التابعة للقوات الجوية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى طائرات إدارة ساحة المعركة التابعة لنظام المراقبة المشتركة (إي-8 سي)، وطائرات آر كيو-4 غلوبال هوك بدون طيار، والتي تحمل جميعها رادارات قوية، من بين طائرات أخرى. هذه هي بالضبط أنواع المنصات التي تم تطوير كراسوخا -4 لهزيمتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، تمكن فريق إنتاج من سي إن إن من الطيران على متن طائرة إي-3 تابعة لحلف شمال الأطلسي في مهمة بالقرب من حدود بولندا مع أوكرانيا وبيلاروسيا. وأفادت الوكالة في ذلك الوقت: “حاول الروس أيضاً التشويش على رادار طائرة الناتو، وهو أمر مزعج ولكن لا مفر منه بالنظر إلى مدى رؤية طائرة التجسس العملاقة”.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من قدرات الحرب الإلكترونية الكبيرة لروسيا، والتي تم استخدامها في أوكرانيا، من بين دول أخرى، في الماضي، من الغريب أنها استخدمت أنظمة مثل كراسوخا -4 بشكل مقتصد في الصراع الحالي حتى الآن. قد يعود السبب في ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن فقدان أو الاستيلاء على هذه الأنظمة.

وفي الوقت نفسه، واجهت القوات الروسية المخاطر ذاتها من خلال استخدام أنظمة أسلحة أخرى متقدمة نسبياً. مثال على ذلك، كشفت الحرب في أوكرانيا حقيقة أنّ صاروخ إسكندر-إم الباليستي قصير المدى لديه قدرة مضادة متكاملة قابلة للاستهلاك لم تكن معروفة من قبل، على الأقل علناً. هناك مؤشرات على أنّ الجيش الروسي قد يكثف أخيراً استخدامه لأنظمة الحرب الإلكترونية أيضاً، كما يتضح من وحدة مركز قيادة كراسوخا-4 التي تم الاستيلاء عليها والتدمير المبلغ عنه لنظام أر-330 زيتل، وهو نظام تشويش للاتصالات المتنقلة مثبت على الشاحنات.

وبغض النظر عن الآثار المباشرة لفقدان جزء من نظام كراسوخا -4، إذا تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة وحدة مركز القيادة هذه بأمان، فيمكن أن توفر مصدراً كبيراً للاستخبارات للسلطات في البلاد وشركائها الأجانب. لا شك أنّ وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب سيحبون وضع أيديهم على هذه الحاوية لمعرفة ما يمكن استخلاصه منها. يستشهد المسؤولون العسكريون الأميركيون دائماً بأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة، مثل تلك التي يواصل الروس، وكذلك الصينيون، بتطويرها ووضعها في الميدان، باعتبارها تهديدات كبيرة للقوات الأمريكية بشكل خاص.

إنّ معرفة المزيد عن قدرات كراسوخا -4 يمكن أن يساعد في تطوير التدابير المضادة. يمكن أن تكون البرامج التي تدير النظام مهمة بقدر الأجهزة أيضاً، وقد تؤدي إلى اكتشاف ثغرات يمكن استغلالها لأغراض الحرب الإلكترونية.

إنّ القيام بتحليل أعمق للمكونات الفردية لمركز القيادة، وصولاً إلى أشياء مثل بناء الأسلاك في الداخل، يمكن أن يقدم رؤى أخرى، حول قدرة روسيا على تصنيع أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة والإلكترونيات الأخرى. يمكن أن توفر أي مستندات أو عناصر أخرى داخل مركز القيادة ثروة من المعلومات حول مواضيع مختلفة.

منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، أثبتت أوكرانيا المستقلة أنها مصدر قيّم للأجهزة المصممة من قبل الاتحاد السوفيتي للجيش الأمريكي ومجتمع الاستخبارات الأمريكي. وشمل ذلك اقتناء أنظمة متطورة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والرادارات الكبيرة، من مصادر أوكرانية. وبحسب ما ورد تقوم الحكومة الأمريكية الآن بإرسال أنظمة دفاع جوي تعود إلى الحقبة السوفيتية من مخزوناتها من الأسلحة الصغيرة إلى الجيش الأوكراني للمساعدة في تعزيز قدرتها على منع القوات الروسية من السيطرة على سماء البلاد.

تتطلع الولايات المتحدة، من خلال هذه الصفقة، إلى الحصول على أمثلة مختلفة لأسلحة روسية أكثر حداثة ومعدات عسكرية أخرى تم الاستيلاء عليها في القتال حتى الآن. من المرجح أن ينتج هذا الصراع كنزاً هائلاً من المعلومات الاستخباراتية لحكومة الولايات المتحدة وغيرها بشكل عام.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الممكن أن يكون مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي تعمل عناصره عن كثب مع نظرائهم الأوكرانيين خلال الصراع حتى الآن، في طور محاولة الحصول على هذا الجزء من نظام كراسوخا -4 أو الوصول إليه بطريقة أخرى.

ومع ذلك، فإنّ القوات الأوكرانية التي تستولي على هذا الصندوق المعدني المتواضع ظاهرياً يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الجيش الروسي وتكون نعمة كبيرة لخصومها في أوكرانيا وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.







