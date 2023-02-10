أوكرانيا تسقط 61 صاروخا من أصل 71 أطلقتها روسيا في أحدث هجوم

قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 71 صاروخا صوب أوكرانيا اليوم الجمعة وإن 61 منها أُسقطت.

وكتب سلاح الجو عبر تطبيق تيليجرام “حتى 11:30 صباحا، أطلق العدو 71 صاروخا من أنواع إكس-101 وإكس-555 وكاليبر.

ودمرت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية 61 صاروخا من صواريخ العدو الموجهة”.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا على أوكرانيا جرى إسقاط معظمها.

وكتب شميهال على تطبيق المراسلة تيليغرام “روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان (الأوكرانيين). محاولة أخرى (اليوم الجمعة) لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استخدمت ثماني قنابل استراتيجية من نوع تو-95إم.إس، وإنها أطلقت صواريخ إكس-101 وإكس-555 من بحر قزوين ومن مدينة فولجودونسك في روسيا.

وأضاف سلاح الجو إن القوات الروسية أطلقت صواريخ كاليبر الموجهة التي تُطلق بحرا من سفن في البحر الأسود.