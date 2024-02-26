أوكرانيا تسقط 9 مسيرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا

أسقطت أوكرانيا 9 مسيرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا وفق بيان للقوات الجوية الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة هجومية ووابلا من الصواريخ على أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع مسيرات بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة فوق منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين من طراز إس-300 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وصاروخا جو-أرض من طراز كيه.إتش-31 بي.

ولم يتضح بعد مصير الصواريخ والمسيرات التي لم يتم إسقاطها.

ويكابد الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية على الجبهة مترامية الأطراف مع مرور عامين على بداية الغزو الروسي الشامل.

وقال سيرسكي في منشور على تطبيق تيليجرام مرفقا بصور للقائه وأوميروف مع قيادات عسكرية “أجرينا تحليلا للوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات الإضافية اللازمة، وفي مقدمتها حماية القوات من الطائرات المسيرة والغارات بالقصف الجوي بالإضافة إلى تعزيز مناطق معينة من الجبهة”.

وأضاف سيرسكي، الذي لم يذكر موعد الزيارة، أن “الوضع معقد ويتطلب مراقبة مستمرة”.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية استولت الأسبوع الماضي على مدينة أفدييفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لشهور، وإنها تضغط في عدة مناطق أخرى على الجبهة.