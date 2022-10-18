أوكرانيا: تسلمنا ملياري يورو مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال إن بلاده تلقت ملياري يورو مساعدات مالية من الاتحاد الأوربي، الثلاثاء، وهي الدفعة الأولى من حزمة المساعدات البالغة 5 مليارات يورو والتي تعهد بها التكتل الأوروبي بعد الغزو الروسي.

وكتب شميهال في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام يقول “سيساعد المورد المالي الإضافي في تغطية نفقات الميزانية العاجلة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية”.

وقبل ايام، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن واشنطن وبرلين ستزودان كييف بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات لمواجهة الهجمات الروسية على بلاده.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني “إن القرار الأميركي بتزويدنا بأنظمة دفاع “ناسامس” بذلك سيكون هذا الشهر”.

كما أوضح أن أوكرانيا ستتسلم نظاماً للدفاع الجوي من ألمانيا من طراز “ايريس-تي” Iris-T في أكتوبر الجاري أيضاً.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من بروكسل، غداة اجتماع لنحو 50 عضوا في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي أسستها الولايات المتحدة وترأسها “ما قالت الإدارة (الأوكرانية) إنه أكثر ما هي بحاجة إليه فورًا هو الدفاع الجوي”.

ومن أجل تسريع العملية، حثّت الولايات المتحدة، الأربعاء، حلفاءها على إرسال معداتهم المتوافرة للدفاع الجوي، حتى القديمة منها، إلى كييف، شرط أن تكون مناسبة لمعايير حلف شمال الأطلسي.

وتمارس واشنطن ضغوطًا على حلفاء أوكرانيا لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعضها حديث جدًا وبعضها أقدم، لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي.