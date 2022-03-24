أوكرانيا تشترط وقف الغزو الروسي لإعادة توريد السلع الزراعية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن شرط لإعادة توريد السلع الزراعية والسلاسل إلى مصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزيري الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بنظيره المصري سامح شكري.

وغرد كوليبا عبر حسابه على تويتر قائلا: “أكدت لنظيري المصري أن على روسيا وقف الأعمال العدائية لعودة عمل سلاسل التوريد”.

وبحسب وزير الخارجية الأوكراني فإنه بحث مع نظيره المصري التعاون الثنائي والأممي.

وأضاف: “أوكرانيا مستعدة لأن تظل موردا موثوقا به للسلع الزراعية لمصر ودول أخرى”.

وتابع: “ممتن لرعاية المواطنين الأوكرانيين في مصر”.

وطرقت مصر مجددا أبواب صندوق النقد الدولي، في إطار التحديات التي نشبت جراء التغيرات العالمية، وتداعيات حرب أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان الأربعاء، إن مصر طلبت دعما من الصندوق بشأن تطبيق برنامج اقتصادي شامل، وذلك في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وواجهت مصر ضغوطا اقتصادية جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دفعت مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.

وفقد الجنيه المصري، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام المركزي، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.

وأعلنت الحكومة المصرية، الإثنين الماضي، عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون أنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.

وروسيا وأوكرانيا هما المصدًران الرئيسيان للقمح إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد في العالم، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكانا.