أوكرانيا تشكر مصر على ردها سفينة روسية محملة بالحبوب "المسروقة"

وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشكر لمصر اليوم الخميس على ردها سفينة روسية محملة بالحبوب قال إنها سُرقت من أوكرانيا.

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي قال يوم الأحد إن القاهرة رفضت استقبال سفينة سمحت لها روسيا بالإبحار على أساس أنها لا تملك الأوراق المطلوبة.

وزعمت السفارة الأوكرانية في القاهرة أن السفينة كانت تحمل حبوبا من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وكتب كوليبا على تويتر يقول “تحدثت إلى نظيري المصري سامح شكري. ممتن لمصر لردها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة من أوكرانيا”، مضيفًا أن أوكرانيا ومصر اتفقتا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعد على طلب للتعليق على تغريدة كوليبا.

وعادة ما تستورد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كميات كبيرة من قمح منطقة البحر الأسود، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

واتهم نائب وزير الزراعة الأوكراني الشهر الماضي القوات الروسية المحتلة بسرقة “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب.

وردا على سؤال الشهر الماضي عن مزاعم بأن روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية، نفى الكرملين أن يكون الأمر كذلك، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.