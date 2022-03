أوكرانيا تشكل جيشها الإلكتروني لمواجهة القراصنة الروس

أخذت الخرب الروسية على أوكرانيا، أبعاداً أخرى غير النمطية العسكرية التقليدية، بل تعدتها إلى الهجمات السيبرانية والتي بدأتها موسكو منذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا.

ورداً على ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية عن تشكيل “جيش إلكتروني” للمساعدة في مجابهة القراصنة الروس وشن عمليات ضد التهديدات الإلكترونية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، في تغريدة، السبت إنشاء “جيش إلكتروني”، مضيفا “ستكون هناك مهام للجميع سنواصل قتالنا في الجمبهة الإلكترونية، وأول مهمة ستكون من اختصاصيي القرصنة”.

وأرفق المسؤول تغريدته برابط من تطبيق “تلغرام” يؤدي للتسجيل بـ “جيش أوكرانيا الإلكتروني”، والذي يحظى الآن بعشرات الآلاف من المتابعين.

وأرفقت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا بعدة هجمات إلكترونية استهدفت الخدمات الأساسية والبنى التحتية للدولة، تضمنت هجمات (distributed denial-of-service) أو “DDoS” اختصارا، وهي التي تهدف إلى قطع الاتصال بين الخادم ودخول المستخدمين للمواقع الإلكترونية، أو هجمات “destructive wiper malware”، التي تعمل على حذف بيانات المواقع كليا.

وهذا دعا الحكومة الأوكرانية إلى طلب المتطوعين للمساعدة في العمليات الأمنية الإلكترونية بالإضافة إلى المساهمة في الرد على هجمات القرصنة الروسية.

وذكر موقع “zdnet” أن الحكومة الأوكرانية منحت قائمة ضمت 31 موقعا روسيا كأهداف إلكترونية.

وتضم تلك المواقع قطاعات حكومية وخاصة، من بينها بنوك وجهات تعني بالبنى التحتية ومزودي الطاقة، مثل شركتي “غازبروم” و”لوكويل”، بالإضافة إلى محرك البحث الروسي ومزود خدمة الرسائل الإلكترونية “يانديكس”.

ويعد جيش تكنولوجيا المعلومات هذا مثالا واحدا من الجهود المبذولة على الإنترنت أثناء الصراع الأوكراني، وقالت جماعة “أنونيموس”، المكونة من ناشطي القرصنة، إنها تتخذ إجراءات لدعم أوكرانيا وضد روسيا، بينما أشارت الجماعات الإجرامية الإلكترونية التي تتخذ من روسيا مقرا لها إلى أنها ستتخذ إجراءات هجومية لدعم غزو فلاديمير بوتين.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة “Check Point” الإسرائيلية المتخصصة بالبيانات، لوحظت زيادة بنسبة 196 في المئة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الحكومة والجيش الأوكرانيين منذ أن أرسلت روسيا قواتها الأسبوع الماضي.

ومن المحتمل أن تستمر الهجمات الإلكترونية في كلا الاتجاهين، لا سيما مع انضمام المزيد والمزيد من الأشخاص إلى الجيش السيبراني الأوكراني.

وقال سيلفيو سثاي، محلل أمني في “Bitdefender” للموقع: “نشهد الآن هجومًا مكثفًا لتدمير المواقع والخدمات الرئيسية في روسيا والدول المجاورة الأخرى… وعليهم التعامل مع موجات من هجمات DDoS التي من المحتمل أن تزداد سوءا مع مرور الوقت”.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022