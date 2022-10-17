أوكرانيا تشيد بجهود السعودية لإنهاء الحرب وحل الأزمة سلميا

أشاد سفير أوكرانيا لدى السعودية بيترنكو أناتولي، الاثنين، بجهود المملكة في إنهاء الحرب ونجاح صفقة تبادل الأسرى.

وقال في لقاء مع “العربية”: نركز جهودنا لاستعادة كافة أسرى الحرب، مشيراً إلى أن جهود القيادة السعودية “نعتبرها ناجحة جدا”.

وأضاف: “نركز جهودنا لاستعادة كافة أسرى الحرب”، مؤكداً أن “جهود السعودية داعمة لإنهاء الحرب وحل الأزمة سلميا”.

وأعرب أناتولي عن امتنانه لقرار القيادة السعودية تقديم مساعدات إضافية. كما أشار إلى أن مساعدات السعودية تركز على تغيير حياة المدنيين في بلاده.

يُذكر أنه بفضل وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه “انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة، نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.